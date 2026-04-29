Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Domaine Victoire d’Affaux Fleurie

Fleurie

Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner

Domaine Victoire d’Affaux 709 route des roches Fleurie Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Victoire d’Affaux vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Victoire d’Affaux voit grand ! . … Voir la suite sur le site du festival

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Domaine Victoire d’Affaux 709 route des roches Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 80 26 34 contact@victoiredaffaux.com

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English : DJ Set Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Victoire d’Affaux will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event DJ Set . … See more on the event website

L’événement Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais