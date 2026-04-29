Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Domaine Victoire d’Affaux Fleurie

Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Domaine Victoire d’Affaux Fleurie samedi 20 juin 2026.

Lieu : Domaine Victoire d'Affaux

Adresse : 709 route des roches

Ville : 69820 Fleurie

Département : Rhône

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 50 50 50

Fleurie

Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner

Domaine Victoire d’Affaux 709 route des roches Fleurie Rhône

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Victoire d’Affaux vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Victoire d’Affaux voit grand ! . … Voir la suite sur le site du festival
  .

Domaine Victoire d’Affaux 709 route des roches Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 80 26 34  contact@victoiredaffaux.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DJ Set Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine Victoire d’Affaux will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event DJ Set . … See more on the event website

L’événement Victoire d’Affaux voit grand ! Dîner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais

À voir aussi à Fleurie (Rhône)