Vin, Gastronomie & Détente Déjeuner Domaine de la Madone Fleurie
Vin, Gastronomie & Détente Déjeuner Domaine de la Madone Fleurie samedi 20 juin 2026.
Fleurie
Vin, Gastronomie & Détente Déjeuner
Domaine de la Madone 1230 route de la Madone Fleurie Rhône
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 15:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Madone vous accueille pour le déjeuner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Vin, Gastronomie & Détente . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine de la Madone 1230 route de la Madone Fleurie 69820 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 81 51 domainedelamadone@wanadoo.fr
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English : Wine Gastronomy Relaxation Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de la Madone will welcome you for lunch on Saturday 20 June 2026 for the event Wine Gastronomy Relaxation . … See more on the event website
L’événement Vin, Gastronomie & Détente Déjeuner Fleurie a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais
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