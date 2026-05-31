Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 4 décembre 2026.
Bûche de Noël Vendredi 4 décembre, 17h00 Complexe Saint Exupéry Var
5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00
Afin de clôturer l’année, nous vous invitons à venir partager une part de bûche de Noël autour d’une coupe de champagne.
Participation : 5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents
Animation libre
Plus d’information : Facebook Amicale des Corses de Draguignan
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bûche de Noël de l’amicale des Corses
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