Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Bûche de Noël Vendredi 4 décembre, 17h00 Complexe Saint Exupéry Var

5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00

Afin de clôturer l’année, nous vous invitons à venir partager une part de bûche de Noël autour d’une coupe de champagne.

Participation : 5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents

Animation libre

Plus d’information : Facebook Amicale des Corses de Draguignan

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Bûche de Noël de l’amicale des Corses