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Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan

Bûche de Noël, Complexe Saint Exupéry, Draguignan vendredi 4 décembre 2026.

Lieu : Complexe Saint Exupéry

Adresse : Draguignan

Ville : 83300 Draguignan

Département : Var

Début : vendredi 4 décembre 2026

Fin : vendredi 4 décembre 2026

Tarif : 5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents

Bûche de Noël Vendredi 4 décembre, 17h00 Complexe Saint Exupéry Var

5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00
Fin : 2026-12-04T17:00:00+01:00 – 2026-12-04T19:00:00+01:00

Afin de clôturer l’année, nous vous invitons à venir partager une part de bûche de Noël autour d’une coupe de champagne.
Participation : 5 € / personne pour les adhérents, 7 € pour les non adhérents
Animation libre
Plus d’information : Facebook Amicale des Corses de Draguignan

Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Bûche de Noël de l’amicale des Corses

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