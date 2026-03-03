Buen Rollito, Square George V (Aragon), Pau

Buen Rollito Dimanche 21 juin, 19h00 Square George V (Aragon) Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T19:45:00+02:00

Buen Rollito fait vibrer la scène aux rythmes de l’Espagne et de l’Amérique latine. Le trio revisite avec énergie des standards incontournables, de Buena Vista Social Club à Manu Chao, en passant par les Gipsy Kings, dans un esprit festif et fédérateur.

Entre guitares enflammées, percussions entraînantes et harmonies vocales, le groupe embarque le public dans un concert solaire où l’on chante, danse et partage un pur moment de fête.

Square George V (Aragon) square george V, pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Le square Georges V, communément appelé Square Aragon, relie l’emblématique Boulevard des Pyrénées à la Place Clemenceau par le boulevard d’Aragon. Création majeure des années 1920-1930, il est entouré par le palais d’Aragon et le palace d’Ossau, avec son style paquebot. Cet écrin vert, qui accueille de nombreuses manifestations offre l’une des plus belles vues de Pau.

Buen Rollito fait vibrer la scène aux rythmes de l’Espagne et de l’Amérique latine. Le trio revisite avec énergie des standards incontournables, de Buena Vista Social Club à Manu Chao, en passant par…

© DR – Buen Rollito