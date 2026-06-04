Buffet des Petites Cantines Jeu de Paume Rennes
Buffet des Petites Cantines Jeu de Paume Rennes samedi 13 juin 2026.
Buffet des Petites Cantines Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine
Sur inscription, tarif solidaire : 5€, 10€ ou 15€ en fonction des ressources, paiement sur place.
Repas sur inscription
Repas suivi d’une plonge participative
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/buffet-des-petites-cantines
Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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