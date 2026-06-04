Buffet des Petites Cantines Jeu de Paume Rennes Samedi 13 juin, 12h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription, tarif solidaire : 5€, 10€ ou 15€ en fonction des ressources, paiement sur place.

Repas sur inscription

Repas suivi d’une plonge participative

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-13T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/association-jeu-de-paume-rennes/evenements/buffet-des-petites-cantines

Jeu de Paume 12 rue Saint Louis Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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