Buglise en fête Montivilliers
samedi 4 juillet 2026 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Buglise en fête
Chemin de Buglise Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Pendant deux jours, associations locales, musiciens et troupes de théâtre vous attendent pour des jeux géants, du maquillage décalé, des crêpes et un Monti’spectacle.
Nouveauté cette année un dimanche citoyen avec rallye pédestre, animations musicales, buffet participatif, stands, jeux en famille et bal folk pour clôturer le tout.
Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. .
Chemin de Buglise Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58
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English : Buglise en fête
L’événement Buglise en fête Montivilliers a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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