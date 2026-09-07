Bulle de partage, Tourcoing/Médiathèque André Malraux, Tourcoing

Informations pratiques

Bulle de partage Samedi 21 novembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:30:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Des mots doux, de la musique, des chansons, des échanges et un atelier pratique pour les petites mains accompagnées des plus grandes !

Tourcoing/Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart – Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}]

Une heure du conte et un atelier à partager avec vos enfants de 0 à 6 ans.

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