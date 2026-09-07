Bulles numériques: À la découverte de l’intelligence artificielle, Médiathèque Loire Forez Montbrison, Montbrison

Informations pratiques

Bulles numériques: À la découverte de l’intelligence artificielle Vendredi 30 octobre, 16h00 Médiathèque Loire Forez Montbrison Loire

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-30T16:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-30T16:00:00+01:00 – 2026-10-30T18:00:00+01:00

Au secours, les I.A. sont partout ! Elles nous parlent, nous conseillent, s’incrustent dans nos outils du quotidien, et impactent nos vies à tous les niveaux. Mais comment marchent-elles ? Sont-elles vraiment intelligentes ? Vont-elles remplacer les humains ? Cet atelier ludique vous permettra de mieux comprendre les I.A., dépasser les idées reçues, et explorer leurs applications jusqu’à la limite !

Le vendredi 30 octobre de 16h à 18h (à partir de 8 ans)

► Entrée libre sur inscription (sur place ou au 04 77 96 69 30)

Médiathèque Loire Forez Montbrison 3 Place Eugène Beaune 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 96 69 30 »}]

Cet atelier ludique vous permettra de mieux comprendre les I.A., dépasser les idées reçues, et explorer leurs applications jusqu’à la limite IA Intelligence Artificielle