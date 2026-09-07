Bulles numériques : Création de musique électronique sur ordinateur, Médiathèque Loire Forez Montbrison, Montbrison
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Loire Forez Montbrison · Montbrison
Informations pratiques
Bulles numériques : Création de musique électronique sur ordinateur Mercredi 30 septembre, 14h00 Médiathèque Loire Forez Montbrison Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T14:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00
Découvrez la magie de la MAO (musique assistée par ordinateur) grâce à cette initiation. Pas besoin d’être un expert pour participer : à l’aide d’un logiciel et de claviers, vous pourrez réaliser votre propre création sonore !
Le mercredi 30 septembre de 14h à 17h (À partir de 12 ans)
► Entrée libre sur inscription (sur place ou au 04 77 96 69 30)
https://copernic.loireforez.fr/cms/articleview/id/2765
Médiathèque Loire Forez Montbrison 3 Place Eugène Beaune 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 96 69 30 »}] [{« link »: « https://copernic.loireforez.fr/cms/articleview/id/2765 »}]
Découvrez la magie de la MAO (musique assistée par ordinateur) grâce à cette initiation MAO
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