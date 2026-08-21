Bulles sonores, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Tourcoing
Informations pratiques
Bulles sonores Samedi 28 novembre, 10h00, 11h00 Médiathèque André Malraux Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T10:00:00+01:00 – 2026-11-28T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T11:00:00+01:00 – 2026-11-28T12:00:00+01:00
Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.
Direction musicale : Laetitia GALLEGO
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.
Droits réservés
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