Bulles sonores, Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire, Tourcoing
mercredi 2 décembre 2026 · Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire · Tourcoing
Informations pratiques
Bulles sonores Mercredi 2 décembre, 10h30 Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire Nord
Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T10:30:00+01:00 – 2026-12-02T11:30:00+01:00
Il vous est proposé de vous plonger ensemble dans un univers musical en écoutant, en chantant et jouant avec la voix, en explorant des instruments ou des objets sonores, en dansant avec les sons.
Direction musicale : Laetitia GALLEGO
Tourcoing/Médiathèque Aimé Césaire 285 boulevard Descat 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Blanc-seau Nord Hauts-de-France 03 20 25 61 19 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequecesaire@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320256119 »}] Bus : 30, 33 – arrêt : Descat
Les bulles sonores sont une invitation pour vous, les parents et enfants ! Profitez d’un instant suspendu pour vous poser avec votre enfant et vivre un moment autour de la musique.
Droits réservés
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