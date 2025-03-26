BUN HAY MEAN – LE CEPAC SILO Marseille

BUN HAY MEAN Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons du décès accidentel de l’artiste Bun Hay Mean.Toutes les représentations prévues sont donc annulées. Les personnes ayant acheté des billets peuvent se rapprocher de leurs points de vente habituels pour obtenir un remboursement.Nous remercions le public pour sa compréhension et son soutien dans ce moment difficile—En accord avec Philippe Delmas OrganisationN° Licence et catégorie : PLATESV-R-2021-014493 & PLATESV-R-2022-000019Bun Hay Mean – Kill Bun – Nouveau spectacleAprès 4 années à faire le tour du monde il revient vous tuer de rire. La légende de Bun Hay Mean – Chinois Marrant – continue…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13