Bureau des guides de Pau: Programme printemps 2026 Cité des Pyrénées Pau
Bureau des guides de Pau: Programme printemps 2026 Cité des Pyrénées Pau dimanche 19 avril 2026.
Pau
Bureau des guides de Pau: Programme printemps 2026
Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-04-19 2026-04-26 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-21 2026-06-28
Évadez vous avec le Bureau des Guides de Pau découvrez le programme du Printemps 2026.
Envie de prendre de la hauteur au départ de Pau ? Ce printemps, l’équipe de professionnels du Bureau des Guides vous invite à explorer les reliefs pyrénéens à travers une programmation riche et variée.
Que vous soyez amateur de marche nordique, passionné par la faune sauvage (observation de rapaces, traces d’ours ou réveil des estives) ou désireux de maîtriser l’orientation, nos experts vous accompagnent en toute sécurité.
Vivez des moments d’exception apprenez à réussir votre bivouac, initiez-vous à la cuisine sauvage ou découvrez la géologie des lacs d’Ayous.
Nos sorties, accessibles dès 8 ou 12 ans, privilégient la convivialité avec des départs organisés depuis Pau. .
Cité des Pyrénées 29 Rue Berlioz Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 46 33 54 contact@guides-pau.com
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L’événement Bureau des guides de Pau: Programme printemps 2026 Pau a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Pau
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