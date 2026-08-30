BUREAUTIQUE GIMP TRUCAGE PHOTO Béziers
vendredi 4 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BUREAUTIQUE GIMP TRUCAGE PHOTO
place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Apprenez à retoucher vos images gérez les calques, ajoutez du texte et redimensionnez facilement vos photos.
Personnalisez votre boîte à outils, apprenez à gérer les calques, à ajouter du texte sur une image ou encore à modifier facilement la taille d’une photo. Découvrez les principales fonctionnalités pour retoucher vos images en toute simplicité.
Atelier pour adultes. .
place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
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English :
Learn how to edit your images: manage layers, add text, and easily resize your photos.
L’événement BUREAUTIQUE GIMP TRUCAGE PHOTO Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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