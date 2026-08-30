Informations pratiques

Béziers

BUREAUTIQUE GIMP TRUCAGE PHOTO

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Apprenez à retoucher vos images gérez les calques, ajoutez du texte et redimensionnez facilement vos photos.

Personnalisez votre boîte à outils, apprenez à gérer les calques, à ajouter du texte sur une image ou encore à modifier facilement la taille d’une photo. Découvrez les principales fonctionnalités pour retoucher vos images en toute simplicité.

Atelier pour adultes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Learn how to edit your images: manage layers, add text, and easily resize your photos.

L’événement BUREAUTIQUE GIMP TRUCAGE PHOTO Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34