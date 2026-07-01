Burlesque !, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne

Informations pratiques

Burlesque ! Samedi 19 septembre, 17h00 Maison du livre, de l’image et du son Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Une bonne tranche de rigolade au programme, avec plusieurs courts métrages truffés de cascades et de gags, suivis d’une session mimes rocambolesque.

Pour petits et grands enfants !

Les films projetés :

L’équilibre impossible, Georges Mélies (1902 / France)

Il était une chaise, Norman McLaren (1957 / Canada)

Luminaris, Juan Pablo Zaramella (2011 / Argentine

Matchstick Man, Philippe Prouff (2019 / France)

Pompier, Yulia Aronova (2020 / France)

En pleine forme, Pierre Etaix (1971 / France)

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 68 04 04 http://mediatheques.villeurbanne.fr À seulement une enjambée des Gratte-Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – François Mitterrand (Mlis) abrite la principale médiathèque de Villeurbanne dans le remarquable bâtiment conçu par l’architecte Mario Botta.

Avec plus de 150 000 titres à son catalogue, la Maison du livre, de l’image et du son présente une offre variée de documents pour tous ceux qui souhaitent lire, étudier, se détendre, s’informer, se cultiver ou encore apprécier les grandes œuvres littéraires, l’art contemporain, la musique ou le cinéma. La Maison du livre, de l’image et du son, c’est aussi une programmation culturelle durant toute l’année, avec des conférences, des projections, des concerts, des lectures… métro A ou bus 69 arrêt Flachet ‐ stations Vélo’v Zola/France

et Anatole France

Une bonne tranche de rigolade au programme, avec plusieurs courts métrages truffés de cascades et de gags, suivis d’une session mimes rocambolesque.

©Missouri-State-Archives