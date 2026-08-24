Burnin’chords Plancher des Vaches Agen

Informations pratiques

Agen

Burnin’chords

Plancher des Vaches 9 rue de la prune Agen Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:45:00

fin : 2026-10-23 23:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Burnin’Chords, c’est du Blues’n’Roll au Plancher ce vendredi.

Un trio agenais bien rodé, une voix puissante, un gros son de guitare, une rythmique basse/batterie solide, tous les ingrédients ici réunis, pour réaliser LE cocktail idéal.

Burnin’Chords, c’est du Blues’n’Roll au Plancher ce vendredi.

Un trio agenais bien rodé, une voix puissante, un gros son de guitare, une rythmique basse/batterie solide, tous les ingrédients ici réunis, pour réaliser LE cocktail idéal.

Un répertoire de reprises jouées par les plus grands tels que BB King, The Beatles, Elvis Presley, Muddy Waters, The Rolling Stones, S.R Vaughan, Dires Straits, Elvis Presley, Creedence Clearwater Revival, The Doors, ZZ Top, John Lee Hooker, Chuck Berry, Louis Prima et bien d’autres… .

Plancher des Vaches 9 rue de la prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15 2cdirection@gmail.com

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English : Burnin’chords

Burnin’ Chords is bringing some Blues ‘n’ Roll to Le Plancher this Friday.

A well-oiled trio from Agen, a powerful voice, a big guitar sound, and a solid bass/drum rhythm section—all the ingredients are here to create “THE” perfect cocktail.

L’événement Burnin’chords Agen a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen