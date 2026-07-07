Concert tribute Amy WhineHouse Plancher des Vaches Agen
jeudi 10 septembre 2026 · Plancher des Vaches · Agen
Informations pratiques
Agen
Concert tribute Amy WhineHouse
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:45:00
fin : 2026-09-10 23:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Jeudi 10 septembre à 20h45, hommage à Amy Winehouse avec Kim en concert live au Plancher des Vaches à Agen. Accompagnée de ses musiciens, elle revisite les plus grands titres de l’icône soul dans une soirée pleine d’émotion, de groove et d’énergie. Restauration et bar sur place.
Jeudi 10 septembre
Hommage à Amy Winehouse avec Kim Concert live
Au Plancher des Vaches Agen
Une voix inoubliable, des chansons devenues cultes…
Le jeudi 10 septembre, Kim monte sur scène pour rendre un vibrant hommage à Amy Winehouse, accompagnée de musiciens d’exception
Adrien Camaret Guitare
Davy Louradour Claviers
David Rebillet Batterie
Laurent Basso Basse
Au programme, un véritable concert soul live, entre émotion, groove et énergie, pour redécouvrir les plus grands titres de cette artiste iconique.
Installez-vous, profitez d’un bon repas ou d’un verre… et laissez-vous emporter par cette soirée musicale unique.
Début du concert à 20h45 .
Plancher des Vaches 9 Rue de la Prune Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 95 90 15
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English : Concert tribute Amy WhineHouse
Thursday, September 10, at 8:45 p.m., an Amy Winehouse tribute featuring Kim in a live concert at Le Plancher des Vaches in Agen. Accompanied by her band, she will perform the soul icon’s greatest hits in an evening full of emotion, groove, and energy. Food and drinks available on site.
L’événement Concert tribute Amy WhineHouse Agen a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Destination Agen
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