Metz

Bus de la Vue et Dépistage Diabète

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le 25 avril, le Bus de la Vue et de la Santé s’installera sur la Place d’Armes J.F. Blondel pour une journée exceptionnelle dédiée à la prévention médicale. Initiative solidaire portée par le Lions Club (District 103 Est), avec le soutien de la Région Grand Est et de la Lions Clubs International Foundation, ce véritable cabinet ambulant de haute technologie vient directement à votre rencontre.

Au programme de cette journée, des dépistages essentiels pour tous

La vue Évaluation de votre santé visuelle grâce à un équipement ophtalmologique de pointe.

L’audition Tests pour faire le point sur votre capital auditif.

Le diabète Dépistage de prévention pour anticiper et conseiller.

Que vous ayez un doute, un besoin de contrôle ou simplement l’envie de faire un bilan préventif, n’hésitez pas à venir à la rencontre des équipes et des bénévoles présents sur place. C’est une occasion unique de prendre soin de vous, au cœur même de Metz, de manière accessible et bienveillante !Tout public

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Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

On April 25, the Bus de la Vue et de la Santé (Sight and Health Bus) will be setting up on the Place d’Armes J.F. Blondel for an exceptional day dedicated to medical prevention. A joint initiative of the Lions Club (District 103 Est), with the support of the Région Grand Est and the Lions Clubs International Foundation, this high-tech mobile clinic will be coming straight to your door.

On the program for the day, essential screenings for all:

Sight: Assess your visual health with state-of-the-art ophthalmological equipment.

Hearing: Tests to assess your hearing.

Diabetes: Preventive screening to anticipate and advise.

Whether you have a doubt, need a check-up or simply want to have a preventive check-up, don’t hesitate to come and meet the teams and volunteers on site. It’s a unique opportunity to take care of yourself, in the very heart of Metz, in an accessible and caring way!

L’événement Bus de la Vue et Dépistage Diabète Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ