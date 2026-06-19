Buxy en Y Place de la mairie Buxy

Buxy

Buxy en Y

Place de la mairie 25 rue de Baranges Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le festival Buxy en Y revient en 2026 pour une nouvelle édition placée sous le signe du partage, de la créativité et de la découverte artistique. Pendant une journée, le village de Buxy se transforme en un véritable espace de rencontre entre artistes, habitants et visiteurs venus profiter d’une programmation riche et accessible à tous·tes. Musique, théâtre, arts de rue, cirque, expositions et animations participatives rythment cet événement familial et convivial. Fidèle à son ambition de rendre la culture accessible au plus grand nombre, le festival met à l’honneur les talents émergents et les créations originales dans un cadre chaleureux et authentique. Entre spectacles en plein air, moments festifs et concerts en soirée, Buxy en Y invite chacun à vivre une expérience culturelle unique, favorisant la rencontre, l’échange et le vivre-ensemble au cœur de la Bourgogne. Le festival fonctionne sur le principe du prix libre, permettant à chacun de participer selon ses moyens et son envie de soutenir la culture et les artistes. .

Place de la mairie 25 rue de Baranges Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 69 21 45 44 buxyeny@gmail.com

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English : Buxy en Y

L’événement Buxy en Y Buxy a été mis à jour le 2026-06-19 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II