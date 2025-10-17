Exposition Matthieu Fernandes Miroir, série de portraits Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Matthieu Fernandes Miroir, série de portraits

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Originaire de Lux, Matthieu Fernandes a été directeur artistique dans le domaine du design de marque à Londres. Ancien graphiste ayant exposé plusieurs fois ses créations en Angleterre, Matthieu Fernandes développe une pratique artistique variée et pluridisciplinaire.

L’exposition rassemble un corpus d’œuvres en peinture, photographie et dessin, centré sur le portrait, le corps et l’image. Son travail explore l’expression humaine à travers une approche mêlant regard scénographique, précision du trait et énergie picturale. Influencé par la culture urbaine, il développe une écriture visuelle instinctive et structurée.

Ses peintures, associant acrylique, encres, craies grasses et techniques mixtes constituent des portraits psychologiques. Basés sur des compositions cinématographiques, ces tableaux sont construites en couches, entre gestes libres et détails précis, avec une recherche d’intensité et de présence dans le regard.

La photographie numérique lui permet de capter des fragments de vies, de lieux et de scènes, de manière spontanée, comme des instantanés proches du carnet de voyage.

Ses dessins à l’encre, graphite et pigments fluorescents sont des études de corps ; des compositions au trait, centrées sur la ligne, le rythme et la tension.

L’occasion de découvrir la première exposition de l’artiste en France, mettant en lumière la diversité de son œuvre ! .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Matthieu Fernandes Miroir, série de portraits

L’événement Exposition Matthieu Fernandes Miroir, série de portraits Buxy a été mis à jour le 2026-05-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II