Bzzz… À la découverte des pollinisateurs, Maison de Pays – Segré en Anjou-Bleu (49), Segré-en-Anjou Bleu

Bzzz… À la découverte des pollinisateurs Samedi 13 juin, 14h00 Maison de Pays – Segré en Anjou-Bleu (49) Maine-et-Loire

Événement gratuit, tout public, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Par qui sont-ils menacés ? Pourquoi les protéger ? Comment préserver leur avenir ? Pour répondre à ces questions, plusieurs ateliers sont proposés, de 14 h à 17 h :

Sans pollinisateurs, que reste-t-il dans nos assiettes ? Sans pollinisateurs, notre alimentation ne serait pas la même. Découverte d’un plateau repas avec pollinisateurs et un plateau sans pollinisateurs. Quels impacts sur le système alimentaire local et mondial ?

? Sans pollinisateurs, notre alimentation ne serait pas la même. Découverte d’un plateau repas avec pollinisateurs et un plateau sans pollinisateurs. Quels impacts sur le système alimentaire local et mondial ? Dans la peau d’une abeille : comment fonctionne une ruche ? Quel est le cycle de l’abeille à l’intérieur ? Quelles sont les menaces ? …

: comment fonctionne une ruche ? Quel est le cycle de l’abeille à l’intérieur ? Quelles sont les menaces ? … Aménager nos espaces et nos jardins pour la vie des pollinisateurs : comment préserver les pollinisateurs à l’échelle du territoire ? Quels aménagements leurs sont favorables ? Que faire et ne pas faire ?

: comment préserver les pollinisateurs à l’échelle du territoire ? Quels aménagements leurs sont favorables ? Que faire et ne pas faire ? Face au frelon asiatique, quels moyens de lutte ? Présentation du frelon asiatique. Comment se développe-t-il ? Quelle est son incidence sur les pollinisateurs sauvages et domestiques ? Comment lutter contre ?

Présentation du frelon asiatique. Comment se développe-t-il ? Quelle est son incidence sur les pollinisateurs sauvages et domestiques ? Comment lutter contre ? La ferme idéale pour les pollinisateurs : mettez-vous dans la peau d’un agriculteur et déployez des leviers pour accueillir les pollinisateurs à travers un jeu de plateau collaboratif.

: mettez-vous dans la peau d’un agriculteur et déployez des leviers pour accueillir les pollinisateurs à travers un jeu de plateau collaboratif. Missions pollinisations – construis ton hôtel à insectes : atelier Ludo créatif pour les enfants avec réalisation d’un hôtel à insectes.

: atelier Ludo créatif pour les enfants avec réalisation d’un hôtel à insectes. A la découverte des habitats favorables aux pollinisateurs : balade commentée avec lecture de paysage et sensibilisation aux habitats favorables aux pollinisateurs. Départs prévus à 14 h, à 15 h et à 16 h.

Et à 17 h : remise des prix du concours photos « Les pollinisateurs, ces acteurs de notre alimentation : au jardin ou dans les champs, ils butinent, on clique ! ».

Contact : Adeline GILLARD – adeline.gillard@pl.chambagri.fr / 02 41 96 76 20

Maison de Pays – Segré en Anjou-Bleu (49) 2 rue Gillier 49500 Segré en Anjou-Bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« link »: « mailto:adeline.gillard@pl.chambagri.fr »}]

Rendez-vous le samedi 13 juin 2026 à la Maison de pays de Segré (49) pour découvrir le rôle et l’importance des pollinisateurs à travers des ateliers ludiques et pratiques, pour le grand public. Abeille pollinisateurs

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