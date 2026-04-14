Visite guidée des jardins ornementaux et nourriciers, entre plantes sauvages et cultivées, Les Jardins des Arcands, Segré-en-Anjou Bleu

Visite guidée des jardins ornementaux et nourriciers, entre plantes sauvages et cultivées Dimanche 7 juin, 15h00 Les Jardins des Arcands Maine-et-Loire

Entrée 5€ (gratuit pour les -12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Lors de cette visite guidée, les Jardins des Arcands se découvrent comme un paysage en évolution où se mêlent plantes ornementales, nourricières et végétation spontanée. Le parcours traverse différents espaces du jardin et permet d’explorer une manière de jardiner inspirée des milieux naturels, où les plantes cultivées dialoguent avec les plantes sauvages.

La visite aborde les choix de plantation, les expérimentations en cours et les observations faites au fil des saisons. Elle invite à regarder le jardin autrement, comme un lieu vivant où l’on cherche à composer avec le sol, le climat et les dynamiques du végétal.

Les Jardins des Arcands La Martinaie 49500 Segré en anjou bleu Segré-en-Anjou Bleu 49500 Nyoiseau Maine-et-Loire Pays de la Loire 0658543447 https://www.lesjardinsdesarcands.fr/ https://www.instagram.com/jardinsdesarcands/ Les Jardins des Arcands sont un jardin expérimental situé à Nyoiseau, mêlant plantes ornementales, nourricières et sauvages. Installé autour d’une ancienne ferme, le jardin explore différentes manières de composer un paysage vivant et écologique. Massifs, potagers, arbres et végétation spontanée cohabitent pour former un jardin en évolution, inspiré par le fonctionnement des milieux naturels. Les jardins se situent à Nyoiseau, au lieu-dit « La Martinaie ».

L’adresse de la commune nouvelle peut être différente selon les GPS ; nous nous excusons pour la gêne occasionnée.

Adresse alternative possible :

1157 route des Aulnays, 49500 Segré-en-Anjou Bleu

(Vérifiez que vous vous dirigez bien vers Nyoiseau.)

Parking sur place

Salon de thé ouvert de 14h à 19h (boissons et gourmandises maison, bio)

Jardin en pente ne permettant pas la circulation des fauteuils roulants dans de bonnes conditions

WC sur place

Lors de cette visite guidée, les Jardins des Arcands se découvrent comme un paysage en évolution où se mêlent plantes ornementales, nourricières et végétation spontanée. Le parcours traverse espaces…

© Les Jardins des Arcands