Halles’fest Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu

Halles’fest

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Retrouvez, pour leur quatrième édition, les Halles Festives le samedi 13 juin 2026 à partir de 19h dans le jardin de l’épicerie-bar associative des Halles de Châtelais, pour une soirée conviviale et musicale.

Ne manquez pas notre prochain concert du Halles’Fest !

Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée inoubliable de musique live avec le groupe Pop/Rock Salcy Python !

Originaires du Maine-et-Loire, ces passionnés ont digéré l’héritage des grands noms du genre pour mieux le réinventer, avec une classe et une fougue qui forcent le respect.

Alors, prêt à monter à bord ? Peu importe le véhicule moto, camion ou vieux van Salcy Python vous emmène en voyage. Ride on ! .

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire leshallesdechatelais@gmail.com

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English :

Join us for the fourth edition of Les Halles Festives on Saturday June 13, 2026, starting at 7pm in the garden of the Halles de Châtelais grocery-bar, for an evening of music and conviviality.

L’événement Halles’fest Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu