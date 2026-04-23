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Halles’fest Châtelais Segré-en-Anjou Bleu

Halles’fest Châtelais Segré-en-Anjou Bleu samedi 13 juin 2026.

Lieu : Châtelais

Adresse : Bar associatif des Halles de Châtelais

Ville : 49500 Segré-en-Anjou Bleu

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15

Segré-en-Anjou Bleu

Halles’fest

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Retrouvez, pour leur quatrième édition, les Halles Festives le samedi 13 juin 2026 à partir de 19h dans le jardin de l’épicerie-bar associative des Halles de Châtelais, pour une soirée conviviale et musicale.
Ne manquez pas notre prochain concert du Halles’Fest !
Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée inoubliable de musique live avec le groupe Pop/Rock Salcy Python !
Originaires du Maine-et-Loire, ces passionnés ont digéré l’héritage des grands noms du genre pour mieux le réinventer, avec une classe et une fougue qui forcent le respect.
Alors, prêt à monter à bord ? Peu importe le véhicule moto, camion ou vieux van Salcy Python vous emmène en voyage. Ride on !   .

Châtelais Bar associatif des Halles de Châtelais Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire   leshallesdechatelais@gmail.com

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English :

Join us for the fourth edition of Les Halles Festives on Saturday June 13, 2026, starting at 7pm in the garden of the Halles de Châtelais grocery-bar, for an evening of music and conviviality.

L’événement Halles’fest Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Anjou bleu

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