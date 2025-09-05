Conférence Rosa Bonheur et le paysage réaliste du XIXème Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2026-06-10 18:30:00

Découvrez les paysages entre nature et vérité dans l’œil d’une artiste peintre du XIXème siècle 10 Juin 2026

Conférence Rosa Bonheur et le paysage réaliste du XIXème par Sophie de Gourcy, conférencière nationale.

Cette conférence s’intéresse à la place de Rosa Bonheur dans le développement du paysage réaliste au XIXe siècle. À travers une sélection d’œuvres, elle analyse la manière dont l’artiste inscrit sa pratique dans une double tradition celle de l’observation rigoureuse de la nature et celle d’un réalisme engagé, en rupture avec les conventions académiques. L’étude met également en lumière la singularité de son regard face aux représentations paysagères de son temps.

Le Bourg-d’Iré Château de la Douve Segré-en-Anjou Bleu 49520 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 94 22 55 combree.college@gmail.com

English :

Discover landscapes between nature and truth through the eyes of a 19th-century painter June 10, 2026

German :

Entdecken Sie Landschaften zwischen Natur und Wahrheit in den Augen einer Malerin aus dem 19. Jahrhundert 10. Juni 2026

Italiano :

Scoprire i paesaggi tra natura e verità attraverso gli occhi di un pittore del XIX secolo 10 giugno 2026

Espanol :

Descubra los paisajes entre la naturaleza y la verdad a través de los ojos de un pintor del siglo XIX 10 de junio de 2026

