C du Joly

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma théâtre Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25

“Moi les histoires, je les aime plutôt drôles… Dans mon état, on ne va pas s’mentir, il vaut mieux miser sur l’humour ! » En effet, Fred est porteur d’un handicap qui impacte son physique. Mais c’est sans compter sur son optimisme, sa volonté et son autodérision que de spectateur il décide de devenir acteur. Drôle, émouvant, déroutant, ce spectacle interroge sur le regard des autres et la place du handicap dans la société. « Vous n’en sortirez pas indemne ! » Durant sa grossesse, la maman de Fred s’est vue prescrire un « méchant médicament ». A sa naissance, Fred n’est pas un bébé tout à fait comme les autres, Il a “quelques petits trucs en moins !’’ Pourtant, c’est sans compter sur sa persévérance, sa pugnacité et une bonne dose d’humour que Fred, le plus « normalement possible », va mordre la vie à pleines dents. « C du Joly ! » est un seul en scène porté par Fred lui-même, qui nous fait partager des moments personnels et intimes. « C du Joly » est un seul en scène à la fois… Emouvant, mais pas que… ! Touchant, mais pas que… ! Troublant, mais pas que.. ! Et aussi… Quelque peu déroutant ! Subtilement provoquant ! Légèrement gênant ! Avec aussi… Une bonne dose d’autodérision ! Un soupçon d’ironie ! Une pointe de cynisme ! Consensuel, juste ce qu’il faut… ! Le tout, enrobé d’humour, de joie de vivre et de drôlerie ! .

Rue de l’Hôtel de ville Cinéma théâtre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 23 13 cinema@mairie-tonnerre.fr

