Concert Le swing à la française Le Chat qui rêve Tonnerre

Tonnerre

Concert Le swing à la française

Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Concert du groupe Rue du Pont au Chat qui rêve. Le swing à la française avec du jazz manouche, latin, pop music. .

Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87

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English : Concert Le swing à la française

L’événement Concert Le swing à la française Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois