Concert Le swing à la française Le Chat qui rêve Tonnerre
Concert Le swing à la française Le Chat qui rêve Tonnerre samedi 2 mai 2026.
Tonnerre
Concert Le swing à la française
Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Concert du groupe Rue du Pont au Chat qui rêve. Le swing à la française avec du jazz manouche, latin, pop music. .
Le Chat qui rêve 3 Rue du Pâtis Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 85 10 46 87
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English : Concert Le swing à la française
L’événement Concert Le swing à la française Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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