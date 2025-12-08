Tonnerre et sa forêt Tonnerre Yonne

Tonnerre et sa forêt Difficulté moyenne

Tonnerre et sa forêt 89700 Tonnerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Partez à la découverte de la forêt de Tonnerre. Après avoir longé l’ancien chemin de halage du Canal de Bourgogne, vous gagnerez le plateau afin de vous engouffrer dans les sous-bois de l’immense forêt communale de Tonnerre. Un parcours qui vous conduira sur les hauteurs de Tonnerre où vous profiterez de magnifiques panoramas.

English :

Discover the forest of Tonnerre. After following the old towpath of the Canal de Bourgogne, you’ll reach the plateau to enter the undergrowth of the immense Tonnerre forest. The route takes you to the heights of Tonnerre, where you’ll enjoy magnificent panoramic views.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Wald von Tonnerre. Nachdem Sie den alten Treidelpfad des Canal de Bourgogne entlanggefahren sind, erreichen Sie die Hochebene, um in das Unterholz des riesigen Gemeindewaldes von Tonnerre zu gelangen. Dieser Weg führt Sie auf die Anhöhen von Tonnerre, wo Sie herrliche Panoramablicke genießen können.

Italiano :

Scoprite la foresta di Tonnerre. Dopo aver percorso l’antico alzaia del Canal de Bourgogne, raggiungerete l’altopiano per addentrarvi nel sottobosco dell’immensa foresta comunale di Tonnerre. Questo percorso vi porterà sulle alture del Tonnerre, dove potrete godere di magnifiche viste panoramiche.

Español :

Descubra el bosque de Tonnerre. Tras recorrer el antiguo camino de sirga del Canal de Borgoña, llegará a la meseta para adentrarse en la maleza del inmenso bosque municipal de Tonnerre. Esta ruta le llevará a las alturas de Tonnerre, donde disfrutará de magníficas vistas panorámicas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data