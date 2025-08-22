La Fosse Dionne & les coteaux d’Epineuil Tonnerre Yonne
La Fosse Dionne & les coteaux d’Epineuil Parking de la Gare 89700 Tonnerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 19500.0 Tarif :
Une randonnée entre patrimoine naturel et trésors historiques ! Une boucle captivante au départ de Tonnerre, entre la mystérieuse Fosse Dionne et les coteaux viticoles d’Épineuil.
+33 3 86 55 14 48
English :
A hike between natural heritage and historical treasures! A captivating loop starting from Tonnerre, between the mysterious Fosse Dionne and the wine-growing hillsides of Épineuil.
Deutsch :
Eine Wanderung zwischen Naturerbe und historischen Schätzen! Eine spannende Rundwanderung von Tonnerre aus, zwischen der geheimnisvollen Fosse Dionne und den Weinhängen von Épineuil.
Italiano :
Una passeggiata che unisce patrimonio naturale e tesori storici! Un affascinante itinerario che parte da Tonnerre, tra le misteriose Fosse Dionne e le colline viticole di Épineuil.
Español :
Un paseo que combina patrimonio natural y tesoros históricos Un bucle cautivador que comienza en Tonnerre, entre la misteriosa Fosse Dionne y las laderas vitícolas de Épineuil.
