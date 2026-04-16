Demain se danse Tonnerre
Demain se danse Tonnerre dimanche 19 avril 2026.
Tonnerre
Demain se danse
Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-19
Retrouvez l’évènement national “Demain se danse” à Tonnerre du 20 au 28 avril, au programme projection au cinéma, ateliers et initiations au centre social, stages et démonstrations tout public, temps forts festifs, notamment le samedi 25 avril, valorisation à la médiathèque…
Une programmation variée, accessible au plus grand nombre, et en grande partie gratuite. .
Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 55 22 55
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English : Demain se danse
L’événement Demain se danse Tonnerre a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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