C’ Jeudi Culture L’Orée des Thermes Vichy

C’ Jeudi Culture L’Orée des Thermes Vichy jeudi 19 mars 2026.

C’ Jeudi Culture

L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 15:30:00
fin : 2026-03-19

Date(s) :
2026-03-19

Conférence Vermeer et la jeune fille à la perle avec Catherine Coste association agir abcd.
  .

L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77  oreedesthermes@villavie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vermeer et la jeune fille à la perle conference with Catherine Coste, association agir abcd.

L’événement C’ Jeudi Culture Vichy a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations

Prochains événements à Vichy