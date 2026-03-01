C’ Jeudi Culture L’Orée des Thermes Vichy
C’ Jeudi Culture L’Orée des Thermes Vichy jeudi 19 mars 2026.
C’ Jeudi Culture
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 15:30:00
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Conférence Vermeer et la jeune fille à la perle avec Catherine Coste association agir abcd.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Vermeer et la jeune fille à la perle conference with Catherine Coste, association agir abcd.
