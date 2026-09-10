C Kool Comedy Club : Plateau Stand-Up 100% inclusif La Galerie de BosKop Lyon

Informations pratiques

Le C.KOOL Comedy Club propose une soirée 100 % stand-up portée par des artistes issu·es des minorités : femmes (majoritaires, encore trop rares dans le milieu), personnes racisées, artistes en situation de handicap et queer.

Un plateau inclusif et engagé de 6 humoristes en moyenne, pour 1h30 de spectacle avec des passages de 6 à 8 minutes chacun.

📅 Vendredi 25 septembre 2026 – 20h00

📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e

Accès : Adhésion BosKop + Prix libre pour les artistes (sortie au chapeau)