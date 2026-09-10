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C Kool Comedy Club : Plateau Stand-Up 100% inclusif La Galerie de BosKop Lyon

vendredi 25 septembre 2026 · La Galerie de BosKop · Lyon

C Kool Comedy Club : Plateau Stand-Up 100% inclusif La Galerie de BosKop Lyon

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Galerie de BosKop
Adresse
60 rue Sébastien Gryphe
Ville
69007 Lyon
Département
Rhône

Le C.KOOL Comedy Club propose une soirée 100 % stand-up portée par des artistes issu·es des minorités : femmes (majoritaires, encore trop rares dans le milieu), personnes racisées, artistes en situation de handicap et queer.

Un plateau inclusif et engagé de 6 humoristes en moyenne, pour 1h30 de spectacle avec des passages de 6 à 8 minutes chacun.

📅 Vendredi 25 septembre 2026 – 20h00
📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Accès : Adhésion BosKop + Prix libre pour les artistes (sortie au chapeau)

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