AGENDA · Lyon
C Kool Comedy Club : Plateau Stand-Up 100% inclusif La Galerie de BosKop Lyon
vendredi 25 septembre 2026 · La Galerie de BosKop · Lyon
Informations pratiques
Le C.KOOL Comedy Club propose une soirée 100 % stand-up portée par des artistes issu·es des minorités : femmes (majoritaires, encore trop rares dans le milieu), personnes racisées, artistes en situation de handicap et queer.
Un plateau inclusif et engagé de 6 humoristes en moyenne, pour 1h30 de spectacle avec des passages de 6 à 8 minutes chacun.
📅 Vendredi 25 septembre 2026 – 20h00
📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e
Accès : Adhésion BosKop + Prix libre pour les artistes (sortie au chapeau)
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