Ça Bouge à Baud#2 Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin Rennes Dimanche 10 mai, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Ça Bouge à Baud revient pour sa 2ème édition, promettant une journée tout aussi animée et conviviale ! Rendez-vous pour une journée inoubliable autour d’animations ludiques, sportives et créatives, d…

**Ça Bouge à Baud revient pour sa 2ème édition,** promettant une journée tout aussi animée et conviviale ! Rendez-vous pour une journée inoubliable autour d’animations ludiques, sportives et créatives, des ateliers de maquillage, des jeux en bois, des activités artistiques et bien d’autres surprises !

**Le programme s’annonce riche en émotions** avec le lancement d’un Rallye Photo, couronné par la remise de diplômes, et l’ouverture des structures gonflables pour les plus jeunes. Les plus créatifs pourront s’adonner à l’art du tatouage et du maquillage et tester la fabrication de badges. Les passionnés de jeux s’amuseront avec les jeux en bois et de société sous la supervision de nos bénévoles.

Au programme également des instants de découverte avec le jeu de piste Yves l’écolo et des sessions d’aviron sur l’eau.

**La journée s’achèvera en beauté autour d’un spectacle convivial**, le tout ponctué par de bons moments à déguster autour des stands buvette et restauration du repas organisés par les équipes et les bénévoles. Préparez-vous à rire, à jouer et à partager de beaux moments !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-10T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T18:00:00.000+02:00

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0299841620 https://www.rennespoleassociation.net/ca-bouge-baud

Parc de Baud chardonnet et les rerrasses du Vertugadin 12 allée André Ménard 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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