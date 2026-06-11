Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes
Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes Mercredi 15 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Activités sportives et créatives
**Mercredi 15 juillet de 17h00 à 23h00**
**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon
**Au programme :**
**À partir de 17h30** : Tournoi Street Foot et activités créatives
**À partir de 19h30 :** Repas
**21h :** Diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde de Football dans la salle du BAM (Attention places limitées)
**Renseignements :**
Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)
Organisateurs : UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T23:00:00.000+02:00
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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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