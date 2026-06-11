Ça bouge à Cleunay Bâtiment à Modeler Rennes Mercredi 15 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Activités sportives et créatives

**Mercredi 15 juillet de 17h00 à 23h00**

**Lieu :** Espaces verts et terrain de basket derrière le Bâtiment à Modeler, square Récipon

**Au programme :**

**À partir de 17h30** : Tournoi Street Foot et activités créatives

**À partir de 19h30 :** Repas

**21h :** Diffusion de la demi-finale de la Coupe du Monde de Football dans la salle du BAM (Attention places limitées)

**Renseignements :**

Direction de Quartier Ouest / 02.23.62.26.80 / [dqo@ville-rennes.fr](mailto:dqo@ville-rennes.fr)

Organisateurs : UFOLEP / Cercle Paul Bert Cleunay / Maksim’Art / Là-haut / La Basse Cour / L’équipière / Antipode / Ganache /Roazhon Disc Golf / Stade Rennais Rugby / La Petite Rennes / Le Relais / Centre Social / BAM / Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T23:00:00.000+02:00

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Bâtiment à Modeler 02 Rue André Trasbot 35000 Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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