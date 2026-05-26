Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Local convivial Rennes

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Local convivial Rennes

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Local convivial Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Local convivial Rennes Mercredi 15 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Confection d’un baume anti-gratouille

Venez apprendre à confectionner un baume contre les démangeaisons (piqûres d’insectes, eczéma, ortie…) à partir de feuilles de plantain et de fleurs de calendula, l’indispensable de la trousse à pharmacie de l’été !
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T19:00:00.000+02:00

1
 

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)