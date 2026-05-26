Baume anti-gratouille au plantain et calendula Local convivial Rennes Mercredi 15 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Confection d’un baume anti-gratouille

Venez apprendre à confectionner un baume contre les démangeaisons (piqûres d’insectes, eczéma, ortie…) à partir de feuilles de plantain et de fleurs de calendula, l’indispensable de la trousse à pharmacie de l’été !

Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T19:00:00.000+02:00

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Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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