Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Mercredi 15 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Venez apprendre à confectionner un baume contre les démangeaisons (piqûres d’insectes, eczéma, ortie…) à partir de feuilles de plantain et de fleurs de calendula, l’indispensable de la trousse à pharmacie de l’été !

Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Confection d’un baume anti-gratouille