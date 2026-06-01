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Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes

Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes

Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Local convivial

Adresse : 21 rue Parmentier; 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif : adhésion + participation libre, sur inscription

Baume anti-gratouille au plantain et calendula Mercredi 15 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine

adhésion + participation libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00

Venez apprendre à confectionner un baume contre les démangeaisons (piqûres d’insectes, eczéma, ortie…) à partir de feuilles de plantain et de fleurs de calendula, l’indispensable de la trousse à pharmacie de l’été !
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !

Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Confection d’un baume anti-gratouille

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