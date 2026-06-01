Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes
Baume anti-gratouille au plantain et calendula, Local convivial, Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Baume anti-gratouille au plantain et calendula Mercredi 15 juillet, 16h00 Local convivial Ille-et-Vilaine
adhésion + participation libre, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T19:00:00+02:00
Venez apprendre à confectionner un baume contre les démangeaisons (piqûres d’insectes, eczéma, ortie…) à partir de feuilles de plantain et de fleurs de calendula, l’indispensable de la trousse à pharmacie de l’été !
Retrouvez-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe !
Local convivial 21 rue Parmentier; 35700 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne
Confection d’un baume anti-gratouille
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026
- FESTI LOL MAXIME GUEHO DANS HORS DE MOI COMEDIE DE RENNES Rennes 2 juin 2026
- Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes 2 juin 2026