Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs Triangle, cité de la danse Rennes
Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs Triangle, cité de la danse Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs Triangle, cité de la danse Rennes Mercredi 15 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
Balade, musique et découvertes
Cet été, on mixe musique, conte et nature pour partir à l’aventure avec Ivonig, comédien et conteur et Talie, musicienne, à la découverte des histoires merveilleuses au pied des arbres remarquables du quartier.
Rendez-vous devant le Triangle, Cité de la Danse.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-15T17:30:00.000+02:00
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Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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