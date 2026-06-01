Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs, Triangle, cité de la danse, Rennes
Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs, Triangle, cité de la danse, Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs Mercredi 15 juillet, 16h00 Triangle, cité de la danse Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00
Cet été, on mixe musique, conte et nature pour partir à l’aventure avec Ivonig, comédien et conteur et Talie, musicienne, à la découverte des histoires merveilleuses au pied des arbres remarquables du quartier.
Rendez-vous devant le Triangle, Cité de la Danse.
Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
Balade, musique et découvertes
Les becs verseurs
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Journée de l’Europe de l’Université de Rennes – 2ème édition INSA Rennes Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place Hoche Rennes 1 juin 2026
- Tri-troc mobile, Place de Prague, face au n°1 de la rue de La Tisza Rennes 1 juin 2026