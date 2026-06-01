Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs, Triangle, cité de la danse, Rennes

Déambulation en nature, en conte et en musique – Cie Les Becs Verseurs Mercredi 15 juillet, 16h00 Triangle, cité de la danse Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-15T16:00:00+02:00 – 2026-07-15T17:30:00+02:00

Cet été, on mixe musique, conte et nature pour partir à l’aventure avec Ivonig, comédien et conteur et Talie, musicienne, à la découverte des histoires merveilleuses au pied des arbres remarquables du quartier.

Rendez-vous devant le Triangle, Cité de la Danse.

Triangle, cité de la danse Boulevard de Yougoslavie rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Balade, musique et découvertes

Les becs verseurs