Les malles créatives square Charles Dullin Rennes
Les malles créatives square Charles Dullin Rennes mercredi 15 juillet 2026.
Les malles créatives square Charles Dullin Rennes 15 juillet – 27 août Ille-et-Vilaine
Gratuit et sans inscription
Ateliers de rue
Comme tous les ans, Par Tout Artiste et le Relais s’associent pour proposer des activités créatives dans les squares.
Et bonus cette année, en plus des supers partenaires qui se joignent à nous, les invitations artistiques vous permettrons de découvrir de nouvelles techniques auprès d’artistes ou d’artisans.es, tout çà dehors, gratuitement, et sans inscription!
Vivement l’été!!!
Du 15 au 30 juillet puis du 25 au 27 aout
Planning et infos sur [https://partoutartiste.fr/](https://partoutartiste.fr/)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-15T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T18:00:00.000+02:00
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square Charles Dullin square Charles Dullin Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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