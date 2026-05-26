Balade gourmande : cueillette et cuisine de plantes sauvages ! Centre Social Cleunay Rennes Mercredi 15 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

Sur inscription à l’adresse mail animation@labassecour.org

Venez apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes comestibles et médicinales qui poussent sur les chemins de la Prévalaye.

Venez apprendre à reconnaître et à cuisiner les plantes comestibles et médicinales qui poussent sur les chemins de la Prévalaye. Une balade permettra d’identifier les plantes qui nous entourent, puis un atelier cuisine nous permettra de les cuisiner ! N’hésitez pas à prendre des chaussures confortables et vos tupperwares pour ramener chez vous les restes éventuels.

Nous nous donnons rendez-vous devant le Centre social de Cleunay, puis nous ferons une balade cueillette sur les sentiers de la Prévalaye, avec Lauriane, du Jardin des Mille Pas, avant de venir cuisiner à la Basse Cour, avec Elise, de Cuisine Positive. Prévoir des chaussures confortables !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T18:00:00.000+02:00

1



Centre Social Cleunay 49 rue Jules Lallemand Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

