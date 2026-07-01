Ca bouge à Fernand Jacq, Square Fernand Jacq, Rennes
jeudi 9 juillet 2026 · Square Fernand Jacq · Rennes
Informations pratiques
Ca bouge à Fernand Jacq Jeudi 9 juillet, 11h00 Square Fernand Jacq Ille-et-Vilaine
Libre et gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T19:00:00+02:00
Au programme :
11h-12h30 Atelier « Birdie memory »: découverte des oiseaux du square
PLUS D’INFO
16h-19h Expérience scientifique, réalisation de maquette et grands jeux
Square Fernand Jacq 1 All. Romain Rolland, 35200 Rennes Rennes 35200 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ete-rennes/events/82759713_atelier-birdy-memory-explorez-les-oiseaux-du-jardin »}]
Des activités, des jeux, des spectacles tout l’été au square Fernand Jacq pour vous ! Venez seul, en famille ou entre amis pour profiter de ces rendez-vous chaleureux et tout public ! GRATUIT
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