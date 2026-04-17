Lucie Carbone Le Bacchus Rennes
Lucie Carbone Le Bacchus Rennes mercredi 1 juillet 2026.
Lucie Carbone Le Bacchus Rennes 1 – 4 juillet Tarifs : 21€ et 15€
Un nouveau spectacle qui part en prod
**Le Bacchus en accord avec la Tiny Team présente le nouveau spectacle de Lucie Carbone**
Lucie Carbone est humoriste et autrice.
Avant de monter sur scène, elle a travaillé plusieurs années dans la tech, au cœur des logiques d’optimisation, de performance et d’hyperconnexion.
Après son spectacle Jour de fête et son passage à France Inter, elle revient avec un nouveau spectacle… sur ce qu’elle pensait avoir quitté : la technologie.
Dans un style caustique, absurde et faussement naïf, elle dissèque nos contradictions modernes : vouloir du lien… tout en vivant à distance.
Avec ce spectacle, elle pose une question simple et vertigineuse :
Comment rester humain dans un monde conçu comme une appli ?
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-01T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-04T22:15:00.000+02:00
1
02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8172-lucie-carbone-juillet-2026.html
Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- CONCERT SURPRISE COMEDIE DE RENNES Rennes 17 avril 2026
- Atelier cuisine, Maison de quartier La Bellangerais, Rennes 17 avril 2026
- Atelier cuisine Maison de quartier La Bellangerais Rennes 17 avril 2026
- Distributions de composteurs Parking de la piscine des Gayeulles Rennes 17 avril 2026
- Séminaire CAPHI – Dan Arbib UFR de Philosophie – Bâtiment 32B Rennes 17 avril 2026