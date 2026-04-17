Lucie Carbone Le Bacchus Rennes 1 – 4 juillet Tarifs : 21€ et 15€

Un nouveau spectacle qui part en prod

**Le Bacchus en accord avec la Tiny Team présente le nouveau spectacle de Lucie Carbone**

Lucie Carbone est humoriste et autrice.

Avant de monter sur scène, elle a travaillé plusieurs années dans la tech, au cœur des logiques d’optimisation, de performance et d’hyperconnexion.

Après son spectacle Jour de fête et son passage à France Inter, elle revient avec un nouveau spectacle… sur ce qu’elle pensait avoir quitté : la technologie.

Dans un style caustique, absurde et faussement naïf, elle dissèque nos contradictions modernes : vouloir du lien… tout en vivant à distance.

Avec ce spectacle, elle pose une question simple et vertigineuse :

Comment rester humain dans un monde conçu comme une appli ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-01T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-04T22:15:00.000+02:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8172-lucie-carbone-juillet-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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