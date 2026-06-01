VEILLÉE D’OUTRE-MER, La Paillette, Rennes

VEILLÉE D’OUTRE-MER Mercredi 10 juin, 18h00, 19h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T18:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:40:00+02:00

Fin : 2026-06-10T19:30:00+02:00 – 2026-06-10T20:10:00+02:00

De la Guyane à Wallis-et-Futuna, en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, ce spectacle est une invitation à naviguer d’un conte à un autre. On y croisera une petite fille amie avec un poisson magique, un pêcheur malchanceux, un coquillage mangeur d’orteil, un roi orgueilleux et une princesse trop curieuse.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

De la Guyane à Wallis-et-Futuna, en passant par la Nouvelle-Calédonie, ce spectacle est une invitation à naviguer d’un conte à un autre : poisson magique, coquillage mangeur d’orteil, etc… spectacle théâtre

DR