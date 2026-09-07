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Ça bouge aux Collettes !, Centre social et culturel, Draguignan

mardi 29 septembre 2026 · Centre social et culturel · Draguignan

Ça bouge aux Collettes !, Centre social et culturel, Draguignan

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Lieu
Centre social et culturel
Adresse
296 boulevard Marcel Pagnol, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
Entrée libre

Ça bouge aux Collettes ! Mardi 29 septembre, 09h00 Centre social et culturel Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Cette animation gratuite organisée par la Maison sport santé, la Ville de Draguignan et son CSC propose une fresque du mouvement, un bilan de condition physique, un atelier de gym douce et une table ouverte.

Dans le cadre de l’opération nationale « Septembre bouge« .

Centre social et culturel 296 boulevard Marcel Pagnol, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 99 22 96 https://cscdraguignan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 99 22 96 »}] [{« link »: « https://www.sports.gouv.fr/septembre-bouge-2026 »}] Dans son action au quotidien, le Centre Social et Culturel est un acteur du développement social qui s’appuie sur une participation active des habitants.
Mardi 29 septembre, de 9h à 12h, participez à l’événement « Ça bouge aux Collettes » au Centre social et culturel !

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