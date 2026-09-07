Ça bouge aux Collettes !, Centre social et culturel, Draguignan

Informations pratiques

Ça bouge aux Collettes ! Mardi 29 septembre, 09h00 Centre social et culturel Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-29T09:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Cette animation gratuite organisée par la Maison sport santé, la Ville de Draguignan et son CSC propose une fresque du mouvement, un bilan de condition physique, un atelier de gym douce et une table ouverte.

Dans le cadre de l’opération nationale « Septembre bouge« .

Centre social et culturel 296 boulevard Marcel Pagnol, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 99 22 96 https://cscdraguignan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 99 22 96 »}] [{« link »: « https://www.sports.gouv.fr/septembre-bouge-2026 »}] Dans son action au quotidien, le Centre Social et Culturel est un acteur du développement social qui s’appuie sur une participation active des habitants.

Mardi 29 septembre, de 9h à 12h, participez à l’événement « Ça bouge aux Collettes » au Centre social et culturel !