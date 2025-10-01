Ça, c’est l’amour Grand Théâtre d’Angers Angers
Ça, c’est l’amour Grand Théâtre d’Angers Angers vendredi 19 juin 2026.
Angers
Ça, c’est l’amour
Grand Théâtre d’Angers 10 Place du Ralliement Angers Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 15:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Josiane Balasko et Marilou Berry réunies pour la première fois sur scène dans un duo mère-fille. Une pièce écrite sur mesure pour ces deux grandes interprètes.
Le soir de Noël, Frédérique rend visite à sa fille Mathilde, enfermée depuis des années dans une relation marquée par la violence conjugale. Derrière cette initiative impulsive, se dessine le désir inconscient de libérer sa fille.
Ça, c’est l’amour propose une immersion au cœur d’une histoire familiale où la transmission des blessures semble inscrite dans les gènes. .
Grand Théâtre d’Angers 10 Place du Ralliement Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 88 14 14 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement Ça, c’est l’amour Angers a été mis à jour le 2026-05-07 par Anjou tourisme & attractivité
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