Informations pratiques

« Ça parle d’amour » Compagnie Vraiment super Vendredi 28 août, 16h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:35:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T16:35:00+02:00

https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/

Maquette | 35 minutes | Dès 10 ans | Lieu : Cour de l’école élémentaire | Entrée libre sur réservation

Un jour, je recroise par hasard celle qui a été ma meilleure amie pendant 10 ans.

20 ans plus tard, je peux enfin lui poser la question : que s’est-il passé pour qu’on ne soit plus amies ? De cette rencontre naît une enquête intime autour des liens qu’on tisse et qu’on détisse que ce soit en amour, en amitié ou même avec soi-même qui traverse souvenirs d’adolescence mais pas que…

En tentant de détricoter cette pelote et d’en défaire les nœuds, nous ne serons pas à l’abri de devoir faire appel à quelqu’un qui s’y connait vraiment en relations… Ouf !

DISTRIBUTION :

De et avec : Alice Messager

Aide à l’écriture : Raphaëlle Bouvier

Technique : Claire Péré

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Production : &Cie(s) et Cie Vraiment Super

Accueils en résidence et soutiens : L’Usineuse, La Maison de Marie-Louise, La Glissade, La Cave Poésie, Le Théâtre du Grand Rond, L’Espace JOB, La Librairie, Le Théâtre du Pont Neuf, Mairie de Toulouse (en cours)

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://billetterie.julesjulien.toulouse.fr/ »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

Dans le cadre du Festival Rassemblées 2026, journées de créations théâtrales

© Claire Péré