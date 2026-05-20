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Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère

Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère

Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère samedi 6 juin 2026.

Adresse : Les Cosses

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Ça va swinguer !

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le Kub vous propose une soirée au rythme du swing !
Au programme
Concert Swing Manouche Standards du Jazz Chanson Française
Avec le groupe La tête dans le Swing
️Propositions de boissons et pics assiettes
Consommation possible uniquement sur adhésion
Adhésion annuelle 5€
Adhésion au passage 1€
Adhésion enfant Gratuite
Paiements en espèces et carte bancaire possibles   .

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   gencayrienmaurice@proton.me

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English : Ça va swinguer !

L’événement Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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