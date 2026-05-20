Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère
Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère samedi 6 juin 2026.
Saint-Maurice-la-Clouère
Ça va swinguer !
Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le Kub vous propose une soirée au rythme du swing !
Au programme
Concert Swing Manouche Standards du Jazz Chanson Française
Avec le groupe La tête dans le Swing
️Propositions de boissons et pics assiettes
Consommation possible uniquement sur adhésion
Adhésion annuelle 5€
Adhésion au passage 1€
Adhésion enfant Gratuite
Paiements en espèces et carte bancaire possibles .
Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine gencayrienmaurice@proton.me
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English : Ça va swinguer !
L’événement Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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