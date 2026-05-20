Saint-Maurice-la-Clouère

Ça va swinguer !

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le Kub vous propose une soirée au rythme du swing !

Au programme

Concert Swing Manouche Standards du Jazz Chanson Française

Avec le groupe La tête dans le Swing

️Propositions de boissons et pics assiettes

Consommation possible uniquement sur adhésion

Adhésion annuelle 5€

Adhésion au passage 1€

Adhésion enfant Gratuite

Paiements en espèces et carte bancaire possibles .

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine gencayrienmaurice@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ça va swinguer !

L’événement Ça va swinguer ! Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou