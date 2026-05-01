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Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère

Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère

Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère samedi 30 mai 2026.

Adresse : Les Cosses

Ville : 86160 Saint-Maurice-la-Clouère

Département : Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Saint-Maurice-la-Clouère

Ouverture de la guinguette le KUB

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Le Kub ouvre ses portes !
Venez découvrir ce nouveau lieu de rencontre au bord de l’eau.
Au programme
Concert des FAR6POIT20
Groupe de RAP/HIP HOP
️ Propositions de boissons et pics assiettes
Consommation possible uniquement sur adhésion
Adhésion annuelle 5€
Adhésion au Passage 1€
Adhésion enfant Gratuite
Paiements en espèces et carte bancaire possibles   .

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine   gencayrienmaurice@proton.me

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English : Ouverture de la guinguette le KUB

L’événement Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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