Saint-Maurice-la-Clouère

Ouverture de la guinguette le KUB

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Kub ouvre ses portes !

Venez découvrir ce nouveau lieu de rencontre au bord de l’eau.

Au programme

Concert des FAR6POIT20

Groupe de RAP/HIP HOP

️ Propositions de boissons et pics assiettes

Consommation possible uniquement sur adhésion

Adhésion annuelle 5€

Adhésion au Passage 1€

Adhésion enfant Gratuite

Paiements en espèces et carte bancaire possibles .

Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine gencayrienmaurice@proton.me

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English : Ouverture de la guinguette le KUB

L’événement Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou