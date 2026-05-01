Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère
Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère samedi 30 mai 2026.
Saint-Maurice-la-Clouère
Ouverture de la guinguette le KUB
Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Kub ouvre ses portes !
Venez découvrir ce nouveau lieu de rencontre au bord de l’eau.
Au programme
Concert des FAR6POIT20
Groupe de RAP/HIP HOP
️ Propositions de boissons et pics assiettes
Consommation possible uniquement sur adhésion
Adhésion annuelle 5€
Adhésion au Passage 1€
Adhésion enfant Gratuite
Paiements en espèces et carte bancaire possibles .
Les Cosses Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine gencayrienmaurice@proton.me
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English : Ouverture de la guinguette le KUB
L’événement Ouverture de la guinguette le KUB Saint-Maurice-la-Clouère a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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