AGENDA · Toulouse
Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse
mercredi 9 septembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Cabane à histoires Mercredi 9 septembre, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-09T10:30:00+02:00 – 2026-09-09T11:00:00+02:00
Mercredi 9 septembre – 10h30
30 minutes
Des lectures, nichés au creux de la cabane à histoires.
Inscriptions au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Lecture pour les 0-3 ans
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