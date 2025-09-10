Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes Bious-Oumettes Laruns

Laruns

Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes

Bious-Oumettes Bious Oumettes Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez rencontrer les bergers et découvrir leur quotidien en estive.

Au programme démonstration de la traite à partir de 9h, explication sur la vie de la chèvre en estive, dégustation et vente de crottins d’estive. Café des chevriers offert !

Accès route, parking de Bious-Oumettes, la cabane se trouve à droite GPS 42.87141, -0.45081

Infos et résas par téléphone 06 10 54 75 83 .

Bious-Oumettes Bious Oumettes Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 54 75 83

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English : Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes

L’événement Cabanes ouvertes Cabane de Bious-Oumettes Laruns a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées