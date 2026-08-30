Informations pratiques

Sarrebourg

Cabaret de l’impro

Centre socioculturel Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-24 20:30:00

fin : 2027-04-24 22:30:00

Date(s) :

2027-04-24

Pour clôturer la saison, la Cie Sans Diego débarque sur scène avec un cabaret d’impro déjanté dont vous aurez les clés ! C’est à vous de choisir les thèmes des improvisations dans lesquelles nous vous ferons voyager…Tout public

.

Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 13 00 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To wrap up the season, Cie Sans Diego takes the stage with a wild improv cabaret—and you’ll be the ones calling the shots! It’s up to you to choose the themes for the improvisations that will take you on a journey…

L’événement Cabaret de l’impro Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD