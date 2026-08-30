Cabaret de l’impro Sarrebourg
samedi 24 avril 2027 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Cabaret de l’impro
Centre socioculturel Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-04-24 20:30:00
fin : 2027-04-24 22:30:00
Date(s) :
2027-04-24
Pour clôturer la saison, la Cie Sans Diego débarque sur scène avec un cabaret d’impro déjanté dont vous aurez les clés ! C’est à vous de choisir les thèmes des improvisations dans lesquelles nous vous ferons voyager…Tout public
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Centre socioculturel Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 21 13 00 58
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English :
To wrap up the season, Cie Sans Diego takes the stage with a wild improv cabaret—and you’ll be the ones calling the shots! It’s up to you to choose the themes for the improvisations that will take you on a journey…
L’événement Cabaret de l’impro Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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